ORTE – Da studente a studente: “Una scuola tutta da vivere” è l’evento che si svolgerà sabato 13 gennaio alle 10,30 all’istituto Omnicomprensivo di Orte, in collaborazione con la cooperativa Gli aquiloni. Attraverso varie forme di tecnologia audio e video, matricole del primo anno insieme ai prossimi maturandi e agli ex alunni, scambieranno esperienze ed emozioni per vivere e rivivere il percorso scolastico che lega, e legherà per sempre, i loro percorsi di vita. Pillole che parlano di inclusione, talenti, sostenibilità e movimento per una crescita consapevole e armoniosa in un anno difficile per il nostro istituto, che ha dovuto superare un’emergenza di locali, dove l’intera comunità ha saputo ritrovare il senso di coesione, riuscendo a far fronte alla crisi e tramutandola in un’opportunità. L’evento che si terrà all’interno della tensostruttura adiacente all’istituto verrà diffuso in diretta anche nella nuova aula immersiva interna alla scuola per coloro, famiglie e studenti, che nel frattempo conosceranno tutte le nuove attrezzature e i laboratori attivati.

