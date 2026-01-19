TARQUINIA - La fine del 2025 ha coinciso con il compimento di 25 anni di attivazione del corso sulla sicurezza sui luoghi di lavoro presso l’Istituto Cardarelli di Tarquinia. Un traguardo importante per una delle prime iniziative messe in campo dalla scuola, fortemente voluta nel 2000 dal professor Franco Capoccia, docente di Economia Aziendale al corso Afm-Sia ex Ragioneria, in collaborazione con la Asl di Vt nella figura della allora responsabile dell’Ufficio Spisl, dottoressa Brunella Terenzoni, e di Lucia Conti, collaboratrice amministrativa, un progetto che ha coinvolto negli anni un numero sempre maggiore di studenti provenienti oltre che dall’indirizzo di Amministrazione Finanza e Marketing anche dal corso di Agraria e Cat. Grazie a questo corso offerto dalla scuola, completamente gratuito, ogni anno molti ragazzi dell’Istituto hanno potuto ottenere una certificazione che in un primo tempo era solamente un semplice attestato di partecipazione mentre oggi rappresenta il raggiungimento del Mod A, TU D.Lgs 81/2008. Data la rilevanza del progetto nel 2013 l’Istituto Superiore Cardarelli ,congiuntamente alla Asl, ha ricevuto a Roma, presso l’Aula Capitolare del Senato, il Premio Ciip 2013 dall’Associazione Ambiente e Lavoro , un riconoscimento per l’impegno nella sicurezza e salute sul lavoro, testimoniando l’attenzione dell’Istituto verso tale tematica, sempre di grande attualità visto l’ancora purtroppo alto numero di decessi e incidenti sui luoghi di lavoro. «Una grande soddisfazione – riferisce il profssor Franco Capoccia - quella di aver ottenuto un prestigioso riconoscimento ma soprattutto la consapevolezza di aver contribuito alla responsabilizzazione dei ragazzi su una materia così importante e attuale come quella della sicurezza sul lavoro e avergli aperto la strada anche verso il mondo del lavoro consapevole; in questi anni l’Istituto V. Cardarelli , grazie anche alla sensibilità della Dirigente Laura Piroli che ha fin da subito compreso la rilevanza del progetto, ha avuto modo di far conoscere la normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ad oltre 600 studenti. Un sentito ringraziamento va a tutti gli operatori della Asl che insegnano od hanno insegnato in questo corso, all’ex dirigente Dott. Quercia che ha fortemente voluto la sua prosecuzione negli anni e ai nuovi vertici del servizio Spresal della ASL affinché facciano del tutto per mantenere la cultura della sicurezza nella nostra scuola e nelle scuole della provincia».

