CIVITAVECCHIA – La Asl Roma 4 prosegue nella strada per la creazione di un primo punto per indagini radiologiche presso il carcere di Borgata Aurelia. Lo aveva già annunciato nelle scorse settimane il direttore generale Cristina Matranga, l’azienda stava lavorando ad un accordo con il carcere per dislocare lì un telecomandato e un ortopantomografo. L’intenzione è quella di evitare che i detenuti debbano uscire dal carcere e venire a fare esami all’ospedale, un’azione - tra le varie - che sarà messa in campo per alleggerire la pressione sulla radiologia dell’ospedale San Paolo di Civitavecchia. Ora è stata affidata la realizzazione del progetto di fattibilità per un “Adeguamento edile impiantistico finalizzato all’installazione di un telecomandato radiologico e un ortopantomografo presso la casa circondariale di Civitavecchia occorrenti alla Asl Roma 4”.

