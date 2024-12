TARQUINIA - Nuovo medico di base a Tarquinia. La Asl di Viterbo, per far fronte alla carenza lamentata da molti utenti e cittadini in zona, ha incaricato la dottoressa Elisa Santori, che si aggiunge ai dottori in servizio in città.

Le iscrizioni potranno essere effettuate presso il Cup dell’ospedale di Tarquinia, oppure sul portale salutelazio.it e, nella sezione Servizi online – Scelta e revoca del medico di famiglia e del pediatra.

Per qualsiasi informazione, la dottoressa Santori sarà in studio, in via Muzio Polidori, 13, nei seguenti giorni: lunedì dalle ore 9 alle 11, martedì dalle 9 alle 12, mercoledì dalle 8 alle 11, giovedì dalle 16 alle 19 e venerdì dalle 14 alle 17.

La dottoressa può anche essere contatttata per e mail elisasantori@libero.it e al numero di telefono 329 439 9361.

©RIPRODUZIONE RISERVATA