CIVITAVECCHIA – In merito al comunicato diffuso da Andos, Cgil, Coordinamento Donne Comprensoriale dello Spi Cgil e Consulta delle Donne, e pubblicato dagli organi di stampa locale il Direttore Generale della Asl Roma 4, la dottoressa Rosaria Marino, ritiene necessario fornire alcuni chiarimenti «per evitare allarmismi che non trovano riscontro nella realtà dei fatti».

«Comprendiamo – dichiara Marino – l’attenzione e la sensibilità verso un servizio strategico come quello di Senologia dell’ospedale San Paolo di Civitavecchia, ma le preoccupazioni espresse risultano immotivate. Dal 1° gennaio, a seguito del collocamento a riposo del dottor Benedetti, il reparto continua a operare grazie alla presenza di professionisti qualificati, pienamente in grado di garantire la continuità assistenziale e chirurgica alle pazienti».

L’attività clinica, prosegue Marino, «non ha subito interruzioni e le cure alle donne affette da patologia mammaria restano assicurate secondo gli standard di qualità e sicurezza previsti. I medici attualmente in servizio rappresentano una risorsa valida e competente, capace di proseguire il lavoro svolto negli anni dal reparto, che continua a essere un punto di riferimento per il territorio della Asl Roma 4. Resta ferma l’attenzione – conclude – dell’Azienda sull’organizzazione complessiva del servizio e, allo stato attuale, non vi sono elementi tali da giustificare timori sulla continuità delle cure o sulla tutela delle pazienti».

©RIPRODUZIONE RISERVATA