CIVITAVECCHIA – Lavori in corso all’ospedale San Paolo e si rendono necessarie alcune modifiche ai servizi.

«Si informa l’utenza – spiegano dall’azienda - che a partire da martedì 13 dicembre le attività del walk in tamponi covid attivo all’ospedale San Paolo di Civitavecchia verranno temporaneamente trasferite presso il poliambulatorio di via Etruria 34 a Civitavecchia. I tamponi verranno eseguiti nella stanza 7 dalle ore 11 alle ore 13. La direzione si scusa per il disagio necessario ad avviare i lavori di ristrutturazione dell’area che accoglie attualmente il servizio».

Inoltre, a partire da mercoledì 14 dicembre, le attività del centro prelievi dell’ospedale San Paolo di Civitavecchia saranno temporaneamente trasferite presso il poliambulatorio di via Etruria 34 a Civitavecchia. «La direzione – dichiarano dall’azienda - si scusa per il disagio necessario ad avviare i lavori di ristrutturazione dell’area che accoglie attualmente il servizio».

©RIPRODUZIONE RISERVATA