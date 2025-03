CIVITAVECCHIA – Sono ufficialmente partiti i corsi di ecografia applicata alla terapia del dolore promossi da Sonopain, la prima scuola italiana del settore, fondata dal dottor Ezio Amorizzo, attuale responsabile del Centro di Terapia del Dolore (CTD) della ASL Roma 4.

Un avvio che conferma il trasferimento della sede dei corsi proprio a Civitavecchia, trasformando l’ospedale San Paolo in un nuovo punto di riferimento nazionale per la formazione in questa disciplina in continua evoluzione.

Nella scorsa settimana si sono svolte le prime due sessioni formative, che hanno visto la partecipazione di 15 medici specialisti provenienti da diverse regioni d’Italia. È una significativa soddisfazione, non solo per il nostro ospedale, ma per tutta la comunità sanitaria territoriale, che da oggi accoglie un’eccellenza nella formazione medica.

Il corso, organizzato in collaborazione con Sonopain, prevede una parte teorica e una parte pratica, con l’utilizzo delle tecniche ecografiche per guidare gli interventi nel trattamento del dolore cronico e acuto.

Il trasferimento a Civitavecchia non è solo un riconoscimento per l’esperienza e la competenza del personale medico locale, ma anche un’opportunità di crescita per l’intero territorio, da quest’anno, quindi, medici da tutta Italia verranno a formarsi qui, portando attenzione e valorizzazione per il nostro presidio ospedaliero.

Un ulteriore riconoscimento per Amorizzo è arrivato con la nomina a segretario nazionale del capitolo italiano del World Institute of Pain, l’organizzazione internazionale che promuove le migliori pratiche nella medicina del dolore. Un incarico che conferma il suo ruolo centrale a livello nazionale e internazionale.

Il corso proseguirà nei prossimi mesi con nuove sessioni già programmate, confermando il radicamento di un progetto formativo altamente specializzato proprio nella città portuale.

