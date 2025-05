In occasione della IV Giornata nazionale per la promozione del Neurosviluppo, promossa dalla Società italiana di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, che si celebra l’11 maggio , anche la Asl di Viterbo scende in campo per sensibilizzare la comunità su un tema ancora poco conosciuto, ma di grande rilevanza. L’Azienda sanitaria organizzerà, infatti, un’iniziativa aperta alla cittadinanza, dalle ore 9,30 alle 12 di domani, presso l’Istituto comprensivo Carmine di Viterbo. Durante l’incontro, i professionisti della unità operativa di Neuropsichiatria Infantile, diretta da Marco Marcelli, insieme ai pediatri di libera scelta e ai docenti dell’istituto, saranno a disposizione per rispondere alle domande dei cittadini e offrire chiarimenti sui disturbi del neurosviluppo, sui percorsi di presa in carico e sulle risorse disponibili sul territorio. «L’iniziativa – spiega Marco Marcelli - nasce dalla consapevolezza che una collaborazione stretta tra servizi sanitari, scuola e famiglia rappresenta un elemento fondamentale per individuare precocemente segnali di difficoltà e attivare tempestivamente interventi mirati». «La Asl di Viterbo – conclude il direttore generale, Egisto Bianconi - rinnova il proprio impegno nel promuovere la cultura della prevenzione e dell’inclusione, valorizzando il lavoro di rete tra professionisti, istituzioni scolastiche e famiglie per garantire ai bambini e ai ragazzi con disturbi del neurosviluppo percorsi di cura personalizzati, tempestivi e rispettosi della loro unicità».

