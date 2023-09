CIVITAVECCHIA – Il Centro Diagnostico Buonarroti a partire dal 1° ottobre sarà aperto anche di domenica per eseguire i prelievi del sangue. L’orario del servizio va dalle 8.00 alle 10. Per quanto riguarda i tamponi Covid sarà possibile effettuarli dalle 8.00 alle 12.30.

«L’iniziativa è stata messa in atto con lo scopo di offrire alla cittadinanza un servizio attualmente non disponibile nel nostro comprensorio – hanno spiegato dal Centro – ed è stata momentaneamente programmata fino al termine del 2023. Nel mese di dicembre verrà fatta una valutazione sull’affluenza riscontrata nelle giornate festive e sul gradimento dei pazienti in modo di valutare l’opportunità di confermare tale iniziativa anche per il prossimo anno. Il nostro “Servizio Gestione Qualità” è a disposizione della cittadinanza per osservazioni e suggerimenti in merito e può essere contatto al seguente indirizzo mail segreteriadirezione.cdb@gmail.com”.