CIVITAVECCHIA – C’è anche la Asl Roma 4 al prestigioso evento “Pets storie di un amore incondizionato” organizzato presso il centro commerciale Euroma2. Si tratta di un appuntamento dedicato agli amici a quattro zampe e agli Enti e le Associazioni che lavorano per la loro salute. Durante la manifestazione, come ogni anno, Euroma2 donerà un cane-guida addestrato dal Servizio Cani Guida Dei Lions e ausili per la mobilità dei non vedenti di Limbiate ad una persona non vedente per aiutarla nel suo percorso di vita e regalarle un amico vero e fidato. Presente anche il Dipartimento di prevenzione della Asl Roma 4 con la sua esperienza con gli Interventi assistiti con gli animali che la rende un’eccellenza in tutta la Regione Lazio. Anche oggi l’azienda sarà nel centro commerciale di Roma con un desk all'interno presidiato dai veterinari della Asl Roma 4 insieme ad alcuni dei coadiutori cane, accompagnati dagli amici a quattro zampe, che si sono appunto formati presso la scuola dell’azienda sanitaria locale. Il direttore del Dipartimento di prevenzione e in rappresentanza dell’ordine dei medici veterinari della provincia di Roma Pierluigi Ugolini ha spiegato: «Non è la prima volta che intervengo in questa manifestazione e porto i saluti dell’ordine e del direttore generale della Asl Cristina Matranga che, per mio tramite, sponsorizza un patrocinio a questa manifestazione che ha, secondo noi, un ruolo centrale nella comunicazione di alcuni passaggi e aspetti. Come veterinari non possiamo che essere contenti del ruolo degli animali dentro casa ma non possiamo non rimarcare come facciamo da anni, ed è il ruolo della nostra presenza qua, il concetto di possesso responsabile. Portare un animale dentro casa significa assumersi degli obblighi normativi e di persona, di un essere che diventa completamente dipendente dalle persone con cui vive. Questa manifestazione evidenzia il ruolo cruciale di quelli che sono dei passaggi terapeutici che passano dall’addestramento e dalla preparazione del cane, fino a rendere il cane un elemento fondamentale della vita di una persona e credo che nessuno di noi si possa realmente rendere conto del ruolo fondamentale che ha un cane in questi casi. Noi alla Asl Roma 4 abbiamo attivato un percorso che ci rende autorizzatori, accreditatori e formatori nell’ambito degli Iaa. Le strutture che erogano interventi assistiti con gli animali devono essere registrate presso la Regione Lazio così come i formatori che formeranno le persone che lavoreranno con gli animali. Penso ad esempio alla nostra esperienza presso l’hospice Carlo Chenis o al Bambino Gesù dove si può toccare con mano il ruolo fondamentale che questi pets hanno nel percorso terapeutico di persone che vivono un momento di grande difficoltà o purtroppo di fine vita».

