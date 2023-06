CIVITAVECCHIA – Più di 2000 rose fatte all’uncinetto hanno decorato le scale della cattedrale nel giorno del Corpus Domini. Il centro Cure Palliative "Carlo Chenis" ha voluto ringraziare tutti gli operatori sanitari, gli ammalati e i loro familiari, le associazioni di volontariato e le parrocchie che hanno aderito a “Una rosa per l’Hospice”, un progetto promosso in occasione della Giornata del Sollievo che ogni anno ricorre l’ultima domenica di maggio e che quest’anno aveva come tema “Il profumo del sollievo”. «La rosa - spiegano - rappresenta la vita: pur avendo le spine incanta per la sua bellezza, è simbolo di amore e devozione, ma anche della fragilità umana». Nel corso della XXII Giornata del Sollievo, che si è tenuta a fine maggio, sorpresa e gratitudine al San Paolo quando pazienti e operatori sanitari hanno ricevuto un piccolo dono dalle infermiere dell'assistenza Domiciliare delle cure palliative. Una serie di iniziative fortemente volute dalla Asl Roma 4 per sensibilizzare l’utenza sul tema, iniziative che si sono tenute in collaborazione con i comuni del territorio. Ad esempio il Comune di Tolfa ha dedicato la quercia secolare, davanti al palazzo comunale, alle cure palliative.

