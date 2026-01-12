PHOTO
CIVITAVECCHIA – Gli Oss Nuova Sair sono tornati a farsi sentire, questa volta con un sit-in sotto Palazzo del Pincio.
Ancora una volta i circa 80 operatori socio-sanitari hanno alzato la voce, preoccupati per un appalto in scadenza al 31 gennaio e, soprattutto, dalla totale assenza di rassicurazioni.
Si è parlato di ricollocarne una parte in carcere, alcuni saranno assunti, altri “smaltiti” sul territorio dove necessario ma di certezze ancora nulla.
Proprio per questo motivo, dopo il sit-in dei giorni scorsi sotto la sede della Asl Roma 4 di via Terme di Traiano, i lavoratori sono tornati a protestare, questa volta sotto la sede del comune di Civitavecchia.
Nel corso della mattinata anche il sindaco Marco Piendibene ha incontrato una delegazione per esprimere la sua vicinanza e solidarietà ai lavoratori in presidio spiegando di aver inviato una lettera al presidente della Regione Lazio Francesco Rocca per accendere i riflettori sulle diverse criticità attive sul territorio, tra cui anche quella dei lavoratori Nuova Sair.
Una vicenda difficile che coinvolge lavorati dell’ospedale San Paolo di Civitavecchia e del Padre Pio di Bracciano, alcuni in servizio da anni.
