SANTA MARINELLA – “Siamo venuti a conoscenza, anche grazie alla segnalazione della delegata Sonia Cervellin, del fatto che, con il pensionamento del medico di Medicina generale attuale, alcuni cittadini di Santa Severa si sono trovati in difficoltà nelle operazioni di scelta del nuovo medico. Innanzi tutto – affermano il sindaco Pietro Tidei ed il consigliere delegato alla Sanità Alessio Manuelli – va specificato che la scelta del medico di famiglia è una azione prettamente personale e che ciascun assistito può scegliere liberamente a chi affidare le proprie cure, tra i medici che ancora dispongono di posti liberi. L’amministrazione comunale non ha responsabilità alcuna in merito alla sede di svolgimento dell’attività del medico, e ciascun professionista sceglie autonomamente dove esercitarla».

«Informiamo che la scelta del medico di medicina generale, deve essere effettuata presso gli Uffici ASL del proprio Distretto di residenza, tra i medici convenzionati con il Servizio Sanitario Regionale e iscritti nell’elenco dei medici, riferito all’ambito territoriale distrettuale in cui è compresa la residenza dell’avente diritto – aggiungono Tidei e Manuelli – È possibile effettuare la scelta o il cambio del medico di medicina generale anche da casa, on-line, collegandosi al portale della Regione Lazio all'indirizzo www.regione.lazio.it registrandosi attraverso una specifica procedura illustrata sul sito. Auspichiamo – concludono – che i cittadini di Santa Severa direzionino le proprie scelte verso un unico medico e sarà nostra cura ed impegno fare in modo che quest’ultimo possa svolgere la sua attività sul territorio di Santa Severa così da essere più vicino ai bisogni di questi cittadini”.

