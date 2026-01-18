CIVITAVECCHIA – Liste d'attesa e tempi sempre più lunghi: i cittadini chiedono risposte. A Civitavecchia crescono le segnalazioni sulle difficoltà nel trovare disponibilità per visite specialistiche nella Asl Roma 4. Nelle testimonianze raccolte c’è chi parla di ecografie con attese definite «bibliche», spirometrie ritenute «impossibili» da prenotare, così come gastroscopie e colonscopie. Criticità anche per l’endocrinologia, indicata come un servizio con una sola specialista «una volta a settimana», con tempi che si allungano. Un’altra testimonianza riferisce di una risonanza fissata a «settembre 2026», mentre un cittadino racconta di essere andato a prenotare il campo visivo e di essersi sentito rispondere che «non c’è disponibilità», nemmeno per ottobre. In sala d’attesa, sempre secondo quanto riferito, un utente avrebbe ottenuto un esame audiometrico a dicembre, a circa undici mesi dalla richiesta. I cittadini ricordano la comunicazione dell’azienda sanitaria degli scorsi mesi secondo cui «Il 98,3% delle richieste di visite e prestazioni diagnostiche nella Asl Roma 4 viene oggi erogato entro i tempi previsti dalla normativa». I cittadini chiedono risposte su un tema mai realmente risolto nel corso degli anni.

