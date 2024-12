CIVITAVECCHIA – Lo staff del Centro della Terapia del Dolore (CTD) della Asl Roma 4, diretto dal dottore Ezio Amorizzo, ha installato con successo un impianto di neurostimolatore midollare in un paziente portatore di pacemaker cardiaco. «Quando la voglia di collaborare - scrive sui social il dottor Amorizzo - si associa alle competenze, i limiti diventano sempre minori: la collaborazione prima durante e dopo l’intervento di anestesisti, cardiologi, tecnici di elettrofisiologia, di radiologia, ingegneri biomedici e infermieri del blocco operatorio e della terapia antalgica ha reso tutto molto più semplice sebbene non lo sia affatto. Grazie mille a tutti voi». Il Cdt del San Paolo è attivo dal 2017 e nel corso di questi anni è diventato un polo di rifermento, anche per utenti fuori regione. Gli accessi e le richieste, infatti sono aumentate tanto che nel 2022 sono stati 1775 i pazienti trattati dall’equipe e di questi 81 hanno necessitato di un intervento di alta complessità.

