TARQUINIA - Il sindaco Alessandro Giulivi e l’assessore alla Sanità Alberto Riglietti, accolgono con favore l’arrivo del nuovo direttore sanitario della Asl di Viterbo Antonio Rizzotto. “Il mio augurio al dottor Rizzotto è di buon lavoro in un’ottica di una collaborazione virtuosa, confidando in un dialogo aperto e proficuo dati i comuni obiettivi da perseguire”,le parole del sindaco Alessandro Giulivi. “Ho avuto modo di conoscere professionalmente oltre vent’anni fa il dottor Rizzotto quando entrambi eravamo ufficiali medici al Celio”, aggiunge l’ssessore Riglietti. “Riconosco in lui un uomo di grandi capacità tanto professionali quanto manageriali e sono certo di una reciproca volontà di cooperazione per supportare strategie in grado di efficientare l’offerta ospedaliera di Tarquinia”.

La nomina del nuovo direttore della Asl di Viterbo, è arrivata l’altro ieri. Rizzotto è stato direttore della Uoc di Urologia, del dipartimento di chirurgia e presidente della società italiana di Urologia. Una lunga ed importante carriera alle spalle la sua, medico di grandissimo spessore professionale, molto stimato e conosciuto anche per aver affrontato interventi particolarmente complessi e sfidanti con risultati eccellenti.

