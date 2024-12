CIVITAVECCHIA – La Cardiologia della Asl Roma 4 ha organizzato l’importante iniziativa “Civitavecchia cuore” con una giornata dedicata allo screening cardiaco – gratuito - per gli over 65.

La seconda edizione del convegno che si terrà domani dalle 9 alle 18 presso l’hotel San Giorgio di Civitavecchia avrà una duplice finalità perché se da un lato ci saranno i lavori degli specialisti guidati dal direttore della Uoc Cardiologia Sergio Calcagno dall’altro si darà ampio spazio alla prevenzione con due postazioni allestite per lo screening con “Open day stop stroke”.

«Lo screening – spigano dalla Asl Roma 4 - è rivolto alla popolazione over 65 e a chi presenta patologie come la fibrillazione atriale e si compone di due attività: un questionario e un esame ECG palmare. La valutazione dei due esami verificherà la natura del rischio. Gli utenti che presenteranno un rischio medio-alto saranno indirizzati all'Ambulatorio di Cardiologia dell'ospedale San Paolo di Civitavecchia per approfondimenti».

Il 90% degli ictus, infatti, può essere prevenuto adottando uno stile di vita sano con buone abitudini alimentari, facendo regolare attività fisica, tenendo sotto controllo la pressione arteriosa, il colesterolo, diminuendo il consumo di tabacco e aderendo alle campagne di prevenzione.

Lo screening è ad accesso libero e si terrà durante il convegno dalle 9 alle 18.

