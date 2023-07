CIVITAVECCHIA – Colore e prevenzione a Civitavecchia dove ha fatto tappa la “Franco-Italienne 2023”, marcia in bicicletta per sensibilizzare la popolazione circa la prevenzione oncologica. L’assessore Deborah Zacchei ha accolto questa iniziativa insieme agli Uffici dei Servizi Sociali e si è attivata fin da subito affinché la manifestazione si realizzasse nel migliore dei modi, coinvolgendo la Croce Rossa-Comitato di Civitavecchia, che ha provveduto alla logistica e alla ricerca di una struttura ricettiva per la sosta cittadina di tutto il gruppo. La carovana ciclistica è arrivata in piazzale degli Eroi attorno alle 17 dove, di fronte al Monumento ai Caduti, è stata allestita un’area riservata alla manifestazione con stand e materiale informativo. Invitata a partecipare anche la Asl Rm 4, presente con il primario D’Andrea.

«I ciclisti partecipanti hanno percorso inizialmente una parte del territorio francese - ha spiegato la dottoressa Rita Carboni, medico oncologo, presidente della Calm (Comme a la maison) che organizza la manifestazione - per poi iniziare la randonné a Ventimiglia e, facendo tappa in quattordici città lungo la costa tirrenica, arrivare infine a Mistretta, in Sicilia». In ogni piazza verrà lanciato un messaggio di speranza, ma soprattutto si farà sensibilizzazione sul ruolo fondamentale dello screening oncologico nella prevenzione del cancro e l’importanza dello sport in ambito oncologico».

«Ci siamo subito attivati - ha commentato l’assessore Zacchei - per far fermare la tappa a Civitavecchia. Ringrazio tutti coloro che si sono adoperati per questo risultato. Ogi ribadiamo come sia fondamentale lo sport come prevenzione».

Soddisfatto anche il vicesindaco Magliani, presente a piazzale degli Eroi per accogliere la carovana. «Grazie per diffondere la cultura della prevenzione - ha commentato l’oncologo della Asl D’Andrea - può nascere anche un momento di collaborazione scientifica: stavamo infatti discutendo sui piani di interesse, che coincidono, perché l’oncologia è un pensiero comune e trasversale, per dare il meglio ai nostri assistiti »

