CIVITAVECCHIA – Il presidente dell’Associazione Civitavecchia 2000 Alessandro Scotto rivolge un appello accorato a tutta la cittadinanza, alle associazioni, ai movimenti civici, ai partiti politici e a ogni realtà del territorio per partecipare ad una raccolta fondi per l’acquisto di una nuova autoambulanza da donare alla Croce Rossa in servizio presso l’ospedale San Paolo di Civitavecchia.

«Questa iniziativa nasce da un’esigenza concreta, semplice ma urgente: rafforzare i mezzi di soccorso della nostra struttura ospedaliera, che troppo spesso si trova a operare in condizioni di difficoltà, con dotazioni limitate o mezzi datati. Ci siamo chiesti cosa potessimo fare. La risposta è stata: dare un contributo tangibile – ha spiegato scotto – abbiamo quindi avviato una raccolta fondi attraverso la piattaforma GoFundMe. L’iniziativa è totalmente apartitica: non ha colori né bandiere, ma solo un unico scopo, quello del bene comune: un gesto condiviso in favore della salute pubblica non può e non deve conoscere divisioni».

Scotto ha ricordato come non si possa rimanere indifferenti di fronte a queste tematiche. «Un’ambulanza può fare la differenza tra la vita e la morte. Nei momenti critici – ha ricordato - ogni minuto è prezioso, e disporre di un mezzo efficiente può essere decisivo. Civitavecchia merita un servizio di emergenza all’altezza delle necessità dei suoi cittadini. Tutti i fondi raccolti verranno ufficialmente destinati alla Asl Roma 4, che li impiegherà per l’acquisto del mezzo o, se ciò non fosse possibile, per il potenziamento dei servizi sanitari dell’ospedale San Paolo. Anche un piccolo contributo può avere un grande valore. Aiutateci a raggiungere questo traguardo. Insieme, possiamo davvero fare la differenza. Grazie di cuore a tutti coloro che vorranno partecipare e sostenere questa causa».