SORIANO NEL CIMINO - La Asl di Viterbo comunica che, da alcuni giorni, è stato attivato il nuovo recapito telefonico, 0761 651213, con il quale i cittadini assistiti possono contattare il servizio di Guardia medica presso la casa della salute di Soriano nel Cimino.

Il servizio di Guardia medica assicura la continuità assistenziale con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta garantendo interventi domiciliari e territoriali per situazioni urgenti che si verificano durante le ore notturne o nei giorni prefestivi e festivi nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 20 alle 8 di tutti i giorni feriali; dalle ore 10 del sabato o di un altro giorno prefestivo alle ore 8 del lunedì o del giorno dopo il festivo; dalle ore 8 alle ore 20 della domenica e dei giorni festivi. La guardia medica rilascia prescrizioni farmaceutiche per le terapie d’urgenza, le certificazioni di malattia per un periodo massimo di tre giorni e le eventuali proposte di ricovero. https://asl.vt.it/news/337

