CIVITAVECCHIA – Piero Palassini ringrazia il reparto di Cardiologia dell’ospedale San Paolo di Civitavecchia. «Se sono qui a scrivere - ha detto - devo ringraziare tutto il reparto, in particolare il direttore della Uoc il dottor Sergio Calcagno e tutto il personale sanitario che hanno mostrato grande professionalità e umanità non solo con me ma con tutti i pazienti. Ho visto un gruppo di professionisti umani, vicini ai pazienti e in grado di prendersi cura delle persone, di curarle senza dimenticare quell’umanità che rende tutto più semplice. Ho visto un reparto che è diventato negli anni una eccellenza in una struttura, quella dell’ospedale San Paolo, che funziona e anche bene».

©RIPRODUZIONE RISERVATA