CIVITAVECCHIA – "Cammina per la prevenzione", questo il titolo dell’iniziativa promossa dall'Andos di Civitavecchia e Santa Marinella per promuovere l'importante messaggio della prevenzione.

L'Andos per questa iniziativa è in collaborazione con Asl, Regione Lazio, Adiciv, Associazione Mare Nostrum Palio Marinaro, l'Unione Musicale e la banda Puccini; saranno presenti anche le dragonesse della Darsena. A questa giornata sono state invitate tutte le associazioni; sono stati invitati i quattro sindaci dei comuni di Civitavecchia, Allumiere, Tolfa e Santa Marinella. Donne, uomini, giovani, bambini, diversamente giovani, animali a quattro zampe: tutti sono invitati a partecipare e a vivere una bella giornata in cui sarà possibile anche vivere importanti e divertenti momenti. L'appuntamento è al Circolo Sportivo "Alfio Flores" a largo Galli: dalle 9 ci sarà il ritrovo e alle 10 circa ci sarà lo start della camminata in rosa. Ad intrattenere il pubblico il tenore Marco Manovelli, il maestro Manna e il complesso strumentale dell'Unione Musicale di Civitavecchia.

Sarà presente il camper mammografico della Asl per effettuare lo screening della mammella per le donne comprese nella fascia d'età tra i 50 e i 74 anni; gli operatori sanitari della Asl effettueranno anche altri tipi di screening oncologici. La giornata è dedicata alla prevenzione di tutti i tumori femminili. «Invito tutti a partecipare numerosi per divulgare l'importanza della prevenzione nel prendere in tempo il "mostro" e potersi curare, perché grazie ai progressi della chirurgia e della farmacologia il tumore si può curare e sconfiggere – ha spiegato la presidente Andos Civitavecchia e Santa Marinella Lisa Di Giovanni - l'importanza della prevenzione ormai è diventato il nostro slogan. Il messaggio importante che vogliamo diffondere è che prevenire è utile per salvare la vita. Dobbiamo divulgare il più possibile quanto è importante fare almeno una volta ogni due anni lo screening mammografico e l'ecografia per le più giovani. Per chi invece ha già in familiarità purtroppo con questa patologia sarebbe il caso di farla una volta all'anno sia le mammografie che l'eco. Prevenzione però anche per tutte le patologie che colgono le donne come potrebbero essere i tumori dell'utero, i tumori delle ovaie: per questo sono necessari ecografie, pap test, HPV, quindi tutto ciò che è inerente la sfera femminile delle patologie oncologiche. L'Andos fa tante altre cose non solamente la prevenzione: poiché iniziamo "l'ottobre rosa" per la lotta dei tumori al seno e noi parliamo in modo particolare della prevenzione. La prevenzione diagnostica è un altro tipo di prevenzione che da un po' di anni sta arrivando alla ribalta. La prevenzione passa anche attraverso una buona alimentazione, perché si è visto che anche con l'alimentazione si possono prevenire i tumori. Quindi una sana alimentazione ci può aiutare sia in corso di terapie oncologiche, ma anche proprio per prevenire queste patologie. Prevenzione, quindi, è anche lo stile di vita: alimentazione, camminare, fare sport sono tutti comportamenti che dovremmo praticare per prevenire le patologie oncologiche che purtroppo sono in aumento. Il motto di oggi, quindi, sarà: "Prendi di petto il tumore e sconfiggilo". Camminando per le vie della nostra bella città cerchiamo di far capire alla popolazione e, soprattutto, ai giovani quanto la prevenzione salvi la vita. Unitevi a noi nella camminata, andate al camper della Asl per fare prevenzione, imparate a difendervi con il Kravmaga, cantante con noi e l’Unione Musicale l'Inno Italiano prima della partenza. Aiutateci a diffondere il messaggio della prevenzione, indossate il colore "Rosa" perchè siamo nell’ottobre rosa e venite a conoscerci nel nostro gazebo. Vi aspettiamo dalle 9 presso la piscina di largo Galli per una domenica tutta in Rosa».

Stasera e domani per l'ottobre rosa il Forte Michelangelo sarà illuminato di rosa. L'Andos onlus è l'associazione nazionale di donne operate di tumore al seno nata nel lontano 1976 per offrire, alle donne colpite, un'assistenza specifica più ampia e attenta e per aiutarle a superare i molti traumi legati a questa patologia. Il comitato che opera sul territorio è nato nel 2005 grazie a Maria Pia Dispari ed alcune socie fondatrici. Negli anni le volontarie di tutte le età e contesti sociali hanno fatto si che questa associazione, tramite l'autofinanziamento, abbia reso possibile l'erogazione di servizi e prestazioni in forma totalmente gratuita a tutte le donne del territorio e comuni limitrofi. I campi di intervento variano dalla: riabilitazione post operatoria con trattamenti di pressoterapia e linfodrenaggio, sostegno psicologico, consigli dietetici per una sana alimentazione educativa, assistenza in campo burocratico e assicurativo. Nel 2010 è nata (grazie alla collaborazione e disponibilità del direttore sanitario dottor Antonio Carbone e alla Asl Roma4) presso l'ospedale San Paolo di Civitavecchia "La Stanza Rosa", un punto di riferimento per le donne, ma anche per i loro familiari. Durante l'anno le volontarie Andos sono sempre presenti in Radiologia a dare il loro supporto alle donne che devono fare mammografie ed ecografie alla mammella.

Riallacciandosi al progetto dell'Ottobre Rosa l'Andos promuove e finanzia il progetto Autunno Rosa dando la possibilità a circa 300 donne di età compresa tra i 20 e i 45 anni e tra i 70 e 74 anni (fasce non previste nel target della Regione Lazio) di partecipare gratuitamente ai controlli di prevenzione. Lo screening viene svolto con la collaborazione della U.O.C. di radiologia dell'ospedale San Paolo di Civitavecchia. Ma l'impegno per la riabilitazione non si ferma qui: il linfedema può presentarsi e, allora, visto che in altri parti d'Italia si sono ottenuti ottimi risultati con la pratica del pagaiare, che permette al braccio interessato di drenare autonomamente la linfa, è stato deciso di portare anche nel nostro territorio il Dragon Boat che si svolge con le barche con la testa e la coda di un Dragone: su queste barche trovano posto 10 persone che pagaiano con un solo remo al ritmo scandito dal tamburino che siede a prua mentre il timoniere a poppa mantiene la rotta. Il 30 novembre 2014 è stata inaugurata l'imbarcazione grazie al contributo della Fondazione Ca.ri.civ.su un progetto nato in collaborazione con la Fi.da.pa. sezione di Civitavecchia ed è nata una squadra. Uno degli ultimi progetti nati grazie all'impegno delle nostre volontarie è la "Banca della Parrucca". Nel 2019 , in pieno covid, grazie ad un protocollo di assistenza attivato con il reparto di Oncologia dell'ospedale San Paolo di Civitavecchia ha preso il via questo progetto, poiché c'era l'esigenza reale di procurare le parrucche per le pazienti che affrontavano il duro percorso della chemioterapia.

«Siamo partite con 10 parrucche e nel tempo siamo arrivate ad averne 50 disponibili che mettiamo a disposizione di tutte le pazienti che ne fanno richiesta in comodato d'uso gratuito - spiega la presidente dell'Andos, Lisa Di Giovanni - un doveroso ringraziamento a tutte le socie volontarie che instancabilmente si sono adoperate e continuano a farlo nelle numerose attività che si sono svolte fino ad oggi e che continueranno in futuro. Vi aspettiamo numerosi alla "Camminata della Prevenzione " che si svolgerà stamattina a Civitavecchia alle ore 9 per il ritrovo e alle 10 per la partenza presso l'impianto sportivo a largo Marco Galli».