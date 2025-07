CIVITAVECCHIA – «Viviamo in un'epoca dove basta accendere la televisione, radio o visionare i social per rendersi conto di quanto la mala sanità mini la vita dei cittadini quotidianamente. Invece, a seguito di una caduta, mi sono recata all'ospedale San Paolo di Civitavecchia in data 19/05/2025, dove sono stata oggetto di un'allucinazione: Oss che mi prendono in carico con cura e grandi sorrisi, altri oss che si occupano della mia famiglia in attesa, infermieri e medici in pronto soccorso rassicuranti e sorridenti, degni del miglior sceneggiato americano. Inoltre, ho eseguito un percorso ortopedico che ha rilevato una frattura con rx, visita ortopedica e relative cure mediche in tempi ristretti e modalità di dimissioni complete grazie alle quali non sono dovuta ricorrere né alla farmacia né ad infermieri privati. Lo stesso copione si è ripetuto una settimana dopo alla visita di controllo, gli oss dell'accettazione ortopedica mi hanno persino caricato in macchina sedia a rotelle. Quindi, al nostro paese non manca nulla per essere un'eccellenza quale veniamo considerati nel mondo. Grazie di tutto».

Elisabetta Costantino