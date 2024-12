CIVITAVECCHIA - Importante cerimonia giovedì presso l'ospedale San Paolo di Civitavecchia dove la Asl Roma 4 ha celebrato la consegna dei kit gioco montessoriani ai neonati del reparto di Ginecologia. L’azienda ha infatti aderito al progetto Best Start, promosso da Forum Famiglie e Regione Lazio, che punta a favorire lo sviluppo cognitivo e motorio dei bambini dai 0 ai 2 anni. All'evento ha partecipato l'assessore regionale assessore all'Inclusione sociale e Servizi alla persona Massimiliano Maselli. Un'iniziativa importante per sostenere le famiglie e accogliere i nuovi cittadini con attenzione e cura.

I LAVORI DI RESTYLING DEL REPARTO DI OSTETRICIA

Un momento importante in cui si è fatto il punto sui lavori presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia del San Paolo lavori, come ha spiegato proprio il direttore generale della Asl Roma 4 Cristina Matranga, «molto sofferti perché l'impresa che avevamo individuato non si è rivelata all'altezza al punto che siamo dovuti arrivare alla risoluzione per inadempimento del contratto cosa che a me in 20 anni di carriera, devo dire, non era mai capitata. Fortunatamente abbiamo già aggiudicato la nuova gara, l'impresa individuata – con la quale abbiamo già lavorato - è molto seria quindi ci siamo dati il tempo di 12 mesi per la fine dei lavori. Mi auguro di poter dare finalmente alla popolazione che risiede in questo territorio un reparto di Ostetricia bello e accogliente perché il momento del parto per la famiglia è importantissimo e poterlo affrontare vicino casa, in un percorso bello e accogliente, magari cominciando il percorso di accompagnamento alla nascita nei consultori che ci sono sul territorio e venire a partorire in una bella sala parto, in un bel reparto di degenza credo sia un valore aggiunto. Da parte mia voglio garantire il massimo impegno per fare sì che davvero questo reparto veda la luce il più presto possibile». Nei prossimi 6 mesi la ditta si concentrerà sul reparto, poi passerà all'ala servizi proprio per accelerare la risoluzione della vicenda per cui il dg Matranga ha promesso “battaglia”: «Abbiamo già segnalato al vecchia impresa all'Anac e chiederemo i danni».

IL POTENZIAMENTO DEL PUNTO NASCITA

Insomma avanti tutta, come confermato anche da Maselli che ha consegnato, insieme alla dg e al direttore della Uoc Ostetricia e Ginecologia Alessandro Lena il kit ad una coppia di neo generitori - tra i primi 1500 nati nel Lazio nel 2024 - e che ha espresso vicinanza al reparto e a tutto il punto nascita per il grande lavoro che in questi anni si è messo in campo, nonostante le difficoltà.

Al centro il direttore della Uoc di Ostetricia-Ginecologia Alessandro Lena

Come ha spiegato Lena, infatti, «noi ci siamo impegnati molto – ha detto –, ci hanno penalizzato con il reparto che è stato ridotto a livello di spazi e posti, questo però non ha modificato l'affluenza delle persone che hanno trovato una situazione di territorio, comunità e ospedale che li ha accolti. Per noi questa è una cosa importante e anche la vicinanza di Direzione e Regione è una cosa molto bella. In questo momento su parti c'è stabilità ma per noi questo è un successo perché non avendo un reparto disponibile o nuovi servizi dobbiamo fare con quello che abbiamo, quindi la stabilità in questo momento è una crescita. Credo che a breve dovremmo vedere un effetto molto positivo».

