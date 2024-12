CIVITAVECCHIA – La Asl Roma 4 torna in campo per la prevenzione con una giornata dedicata al Forte Michelangelo. Oggi, in occasione della camminata per la prevenzione, il truck sarà posizionato nel parcheggio sotto al Forte, alle spalle di Parco Gagliardini dalle 9 alle 17.

«Abbiamo approfittato di questa giornata di prevenzione nella nostra città - ha spiegato il responsabile screening della Asl Roma 4 dottoressa Elisabeth Galliano - per portare lo screening, quindi non solo mammografie ma anche esami citologici per la prevenzione dei tumori del collo dell’utero e consegna dei kit del colon retto per la prevenzione dei tumori del colon».

Lo screening è rivolto alle donne tra i 50 e i 74 anni, possono venire a fare la mammografia prenotandosi al numero verde 800539762 tutti i giorni telefonando dalle 9 alle 13 e il martedì e il giovedì dalle 14 alle 16.

«Voglio ricordare che dal 7 gennaio saremo qui a Civitavecchia per offrire screening a tutta la popolazione. Mi piace ricordare che lo screening non è soltanto il giorno di ottobre rosa ma vengono offerti gratuitamente dalla nostra azienda tutti i giorni 365 giorni l’anno su tutto il territorio. Questi anni hanno portato una evoluzione importantissima dello screening, siamo partiti con una piccola unità mobile adesso abbiamo un vero e proprio ambulatorio su quattro ruote. Adesso eroghiamo tutti e tre gli screening ma la novità assoluta di quest’anno è che anche i secondi livelli vengono erogati sull’unità mobile. Nel giro di brevissimo tempo, massimo dieci giorni, le donne che hanno avuto un richiamo potranno fare tutto ciò che è inerente all’approfondimento ecografia, tomosintesi e ago aspirato e da gennaio direttamente il Mamotom direttamente senza dover aspettare lunghi tempi di attesa. Non bisogna aver paura - conclude Galliano - di fare l’esame perché adesso si riescono a trovare delle lesioni piccolissime perché anche con un intervento chirurgico minimamente invasivo o chirurgie non più invasive come una volta la donna riesce ad avere uno stile di vita e una prospettiva di vita sicuramente migliore.

