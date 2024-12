CIVITAVECCHIA – Si consolida la sinergia tra la Asl Roma 4 e l’Azienda ospedaliero-universitaria Sant’Andrea che, in questi giorni, hanno siglato una nuova convenzione per il potenziamento dell’attività urologica nei presidi ospedalieri della Asl Roma 4.

L’attività Urologica, già avviata in via sperimentale con un progetto interaziendale nel maggio del 2022 presso l’ospedale Padre Pio di Bracciano, da gennaio di quest’anno è stata potenziata. A Bracciano, in aggiunta all’ambulatorio bisettimanale, sono state attivate sedute chirurgiche per interventi di bassa e media complessità, mentre nel presidio ospedaliero del San Paolo di Civitavecchia è operativo un ambulatorio urologico settimanale.

Il percorso assistenziale previsto dalla convenzione assicura una presa in carico totale del paziente urologico garantendo, presso i presidi aziendali, necessità chirurgiche di bassa e media complessità e presso l'Ospedale Sant’Andrea quelle di alta complessità.