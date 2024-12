CIVITAVECCHIA – La Asl Roma 4 sta procedendo ad attuare il “Piano Assunzionale anno 2024”, approvato dalla Regione Lazio, che prevede l’ingresso di 274 nuove unità, tra cui 122 Dirigenti Medici e Sanitari, 60 nuovi infermieri, 10 nuove ostetriche e 11 fisioterapisti.

«Il "Piano Assunzionale 2024" rappresenta un significativo passo avanti nel rafforzamento del Sistema Sanitario locale – ha spiegato il direttore generale f.f, dottor Roberto Di Cicco –. Diverse assunzioni si sono già concretizzate e porteranno a breve nuovi professionisti nei servizi ospedalieri e territoriali. In autunno poi, si aprirà una seconda fase di reclutamento in vista delle nuove procedure concorsuali che verranno attivate sia per la dirigenza medica che per il comparto. Ringrazio la Regione per la sensibilità dimostrata nei confronti delle necessità di questo territorio e i dipendenti e il Direttore della UOC Personale, il dottor Alessandro Falcone, per il lavoro che stanno svolgendo. Le nuove assunzioni non solo aumenteranno la capacità operativa dei servizi ospedalieri e territoriali, ma miglioreranno anche la qualità dell'assistenza sanitaria offerta ai cittadini».

I primi a prendere servizio per la dirigenza medica e sanitaria saranno: 1 chirurgo, 1 ginecologo, 3 nefrologi, 4 ortopedici, 3 psichiatri, 1 neurologo, 1 medico di Pronto Soccorso, 2 psicologi. Inoltre sono in corso le procedure per l'assunzione di 10 neuropsichiatri infantili, dal concorso in aggregazione con la Asl Roma 5, che andranno ad implementare l'organico delle strutture aziendali dedicate al disagio dell'area infantile e adolescenziale. Per quanto attiene le assunzioni del Comparto nel corso delle prossime settimane si procederà all'acquisizione di 38 Infermieri e 5 Fisioterapisti.

Particolare attenzione, in questa fase, è stata posta anche al personale precario, per il quale sono state avviate procedure di stabilizzazione. Ne beneficeranno 71 operatori (14 dirigenti medici di varie discipline, 2 Dirigenti Tecnici, 41 Infermieri, 5 Operatori Sociosanitari, 7 collaboratori tecnici e assistenti tecnici,1 tecnico della prevenzione,1 assistente sociale) che vedranno trasformare il loro rapporto di lavoro da determinato a indeterminato.

«La pubblicazione delle procedure di stabilizzazione in Gazzetta ufficiale - ha concluso il dottor Di Cicco - è un passo concreto verso il consolidamento dei rapporti lavorativi, garantendo così continuità e affidabilità nel servizio sanitario».

©RIPRODUZIONE RISERVATA