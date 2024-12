CIVITAVECCHIA – Sono ufficialmente terminati i lavori a viale Lazio e la Centrale operativa territoriale entrerà in funzione nei prossimi giorni. Il 25 marzo sono stati dichiarati conclusi gli interventi di ristrutturazione dei locali di viale Lazio che ospiteranno la COT, fulcro dell’azione della sanità territoriale mentre i collaudi sono terminati il 28.

LE FUNZIONI DELLA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE

La COT svolge, infatti, funzioni di coordinamento organizzativo della presa in carico della persona e di connessione tra i servizi e i professionisti coinvolti nel processo assistenziale.

La centrale operativa territoriale di viale Lazio

La COT interverrà nella gestione dei processi di transizione, per tutti gli assistiti del suo territorio con bisogni clinico assistenziali e sociali complessi, non autosufficienti e cronici ad alta complessità. Un nodo operativo importante per alleggerire il carico di lavoro dell’ospedale San Paolo e favorire la medicina di prossimità come annunciato anche dall’assessore all’Inclusione sociale e servizi alla persona della Regione Lazio Massimiliano Maselli nelle scorse settimane durante la prima visita a Civitavecchia.

L’OBIETTIVO

L’idea alla base della “nuova” sanità è semplice: fornire risposte sul territorio in maniera capillare a tutti i cittadini in modo da non sovraccaricare i Pronto soccorso e decongestionarli. Secondo Maselli da qui al 2026 la sanità del Lazio subirà profondi cambiamenti che andranno progressivamente a migliorare la vita del cittadino e degli operatori. Chiaramente, come da lui stesso confermato, sarà necessario un ulteriore sforzo sul fronte del potenziamento del personale.

L’ENTRATA IN FUNZIONE

La Asl Roma 4 ha rispettato le scadenze previste dal Pnrr – come farà per tutte le altre COT del territorio coperto – e dal primo aprile la COT sarà operativa, per metà mese è previsto un evento inaugurale.

