CIVITAVECCHIA – C’era anche Civitavecchia al presidio dei lavoratori delle Rsa Aiop per chiedere un contratto di lavoro dignitoso. Ieri si è tenuta la manifestazione sotto la sede della Regione Lazio in concomitanza con lo sciopero nazionale. «Chiediamo alla Regione - dichiarano dalla Fp Cgil Cinovi - che accredita le Strutture private con i soldi pubblici di non accreditare gli imprenditori che non applicano contratti firmati dalle organizzioni sindacali maggiormente rappresentative ovvero Cgil Cisl e Uil, ma contratti pirata firmati da sindacati di comodo , questi contratti farlocchi creano dumping salariale e riduzione dei diritti , facendo guadagnare gli imprenditori privati che così fanno profitto sulla pelle e la Salute dei Lavoratori». Alla manifestazione hanno preso parte i lavoratori delle Rsa del territorio, strutture che - come denunciano i sindacati - lavorano con i minimi assistenziali. «C’è molta partecipazione - spiegano - e anche presenza dei lavoratori della Sanità privata , che non possono scioperare perché non Aiop, che sono presenti a sostegno di questa vertenza per solidarietà».

©RIPRODUZIONE RISERVATA