«Venticinque milioni di investimenti dalla Regione per l’ospedale Santa Rosa di Viterbo. Questi i numeri che hanno trovato oggi concretezza nella realizzazione degli interventi inaugurati dal presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, insieme al sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, al parlamentare Mauro Rotelli e al direttore generale dell’Asl Egisto Bianconi».

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio Daniele Sabatini componente della Commissione Sanità. «Un pronto soccorso ampliato e riqualificato con circa 5 milioni di fondi del Giubileo, in grado di garantire una presa in carico dignitosa per i pazienti e tempi brevi di attesa, con un’area d’accoglienza per il triage, nuove postazioni e box per le visite, due aree per la sub-attesa e una nuova area per l’Osservazione breve; un nuovo laboratorio analisi e diagnostica clinica, finanziato con oltre 19 milioni che garantirà una maggiore efficacia delle prestazioni erogate grazie anche ad un impianto di posta pneumatica che invia le provette in laboratorio direttamente dal pronto soccorso; un piazzale esterno completamente riqualificato con nuovi servizi e spazi verdi per pazienti e familiari e dove è stata installata la statua di Santa Rosa. Una prima tranche di interventi, che per quanto riguarda il Santa Rosa prevede la messa a terra di ulteriori 70 milioni di investimenti per opere di carattere strutturale, tecnologico e ambulatoriale in corso d’opera in grado di incrementare l’attrattività e l’eccellenza dell’ospedale viterbese. Un grande piano di investimenti che segna un cambio di passo significativo per la sanità nella Tuscia. Con il centrodestra al governo del Lazio - prosegue il consigliere regionale - è stato completato l’ospedale Santa Rosa con l’attivazione del nuovo blocco e la nuova torre chirurgica dopo oltre cinquant’anni di cantieri infiniti, e sono state introdotte tecnologie innovative che stanno incrementando i livelli qualitativi delle prestazioni e degli interventi. Dietro ogni investimento strutturale e tecnologico infatti c'è la volontà di assicurare il benessere e la dignità dei pazienti, soprattutto i più fragili, e di valorizzare la professionalità degli operatori sanitari consentendo loro di lavorare in ambienti adeguati e con strumenti sempre più all' avanguardia. Risultati straordinari, resi possibili grazie alle politiche della Giunta Rocca ma anche al grande lavoro del direttore generale dell’Asl Egisto Bianconi, che sta portando la sanità viterbese a diventare un modello di efficienza», conclude Sabatini.

©RIPRODUZIONE RISERVATA