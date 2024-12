Si è svolta nei giorni scorsi all’Unitus la prima edizione del convegno “La frattura collo femore nell’anziano sempre meno frattura…sempre più malattia”. Il convegno, che si inserisce nell’ambito dell’attività formativa 2023 dell’Aloto, associazione laziale ortopedici traumatologi ospedalieri, è stato presieduto dal primario del reparto di ortopedia dell’ospedale Belcolle di Viterbo, Fabrizio Lucarini. Tra i saluti istituzionali anche quello di Stefano Ubertini, rettore dell’università della Tuscia, e del vescovo di Viterbo Orazio Francesco Piazza. L’evento, oltre ad aver rappresentato un vero e proprio punto di svolta per l’ortopedia viterbese, che dopo anni torna ad essere punto di ritrovo e di confronto per moltissimi specialisti, ha avuto visto la partecipazione di molti medici, ortopedici e non, intervenuti dalla capitale e da altre zone del Lazio.