In occasione della Giornata internazionale dell’infermiere, celebrata il 12 maggio, l’Ordine delle professioni infermieristiche di Viterbo con il patrocinio della Asl di Viterbo e del Comune di Viterbo questa ha inaugurato, presso l’Ospedale Santa Rosa, la mostra fotografica “L’infermiere nel Viterbese: Protagonista di cure, sfide e innovazione”. Un’iniziativa pensata per rendere omaggio a tutte le infermiere e gli infermieri che, con competenza, passione e spirito di servizio, hanno costruito – e continuano a costruire – la storia dell’assistenza sanitaria nel nostro territorio. «Questa esposizione – spiega il presidente dell’Opi Viterbo, Stefano Severini -, che rappresenta il primo evento ufficiale dell’Ordine, è più di una semplice raccolta di immagini: è un viaggio nella memoria collettiva, nelle sfide affrontate, nei volti e nei gesti che hanno segnato momenti cruciali della sanità viterbese. Attraverso fotografie storiche, si ripercorrono tappe importanti di una professione che da sempre è accanto alle persone nei momenti più delicati della vita. La scelta di realizzare la mostra proprio nell’ospedale di Santa Rosa non è casuale: è il luogo simbolico dove ogni giorno tanti come noi vivono la loro professione. Ringraziamo sentitamente il direttore generale della Asl di Viterbo, Egisto Bianconi, la Direzione sanitaria del Santa Rosa, il GoPS (Governo delle professioni sanitarie) e le autorità comunali per il sostegno e la vicinanza in questo giorno così importante per noi infermieri. La mostra vuole essere anche un invito al futuro: oggi più che mai l’Opi di Viterbo richiama tutti gli attori della sanità all’unità, affinché insieme si possano affrontare le sfide presenti e future, valorizzare pienamente la professione infermieristica e tutelarne la dignità. Celebriamo oggi, con orgoglio, la memoria di ciò che siamo stati e la responsabilità di ciò che vogliamo diventare. Infine, vogliamo ringraziare Mauro Galeotti per i reperti fotografici». «Con molto piacere – commenta il direttore generale della Asl di Viterbo, Egisto Bianconi – abbiamo voluto sostenere a realizzazione della mostra fotografica promossa da Opi Viterbo, concedendo gli spazi della hall dell’ospedale Santa Rosa. Ed è stato davvero piacevole osservare di persona l’apprezzamento di numerosi professionisti della sanità, ma anche di altrettanti cittadini assistiti, che si sono fermati a visionare le foto scelte per l’esposizione. Sono immagini, alcune davvero suggestive, che testimoniano il contributo decisivo, negli anni, garantito da tanti infermieri della Tuscia alla crescita complessiva del nostro sistema sanitario locale e a cui dobbiamo sempre la nostra stima e la nostra riconoscenza».

©RIPRODUZIONE RISERVATA