CIVITAVECCHIA - Grande successo per l’open day vaccinale organizzato dalla Asl Roma 4 al mercato, presso il parcheggio della Trincea ferroviaria. Dalle 9 alle 13 due mezzi aziendali hanno sostato nell’area per effettuare, gratuitamente, vaccini a tutti i cittadini. È stata una giornata impegnativa per gli operatori che hanno effettuato ben 170 vaccinazioni su 121 utenti, un boom di partecipanti all’iniziativa messa in campo dalla Asl Roma 4 per offrire tutte le vaccinazioni alla popolazione, nell’ottica della prevenzione e in vista dell’arrivo delle temperature più rigide. Nelle scorse settimane, infatti, è partita anche la campagna antinfluenzale ed è stato questo uno dei sieri più richiesti dall’utenza insieme ai vaccini contro herpes zoster, pneumococco20 e covid. Nel corso della giornata un team dell’azienda sanitaria locale, inoltre come ha spiegato la coordinatrice Daniela Scognamiglio, si è dedicato alla vaccinazione degli ospiti della Comunità di Sant’Egidio. Sono stati vaccinati 40 utenti e inoculati 77 vaccini di cui: 30 covid, 12 fluad, 7 vaxigrip, 19 flucelvax, 9 prevenar 20. Gli operatori si sono detti molto soddisfatti per l’adesione all’open day che, ancora una volta, ha confermato la bontà di queste iniziative che portano la prevenzione direttamente in piazza e facilitano l’accesso degli utenti ai servizi offerti dalla Asl Roma 4 in vista, soprattutto, dell’arrivo del freddo e di tutti i virus stagionali e delle malattie respiratorie tipiche dell’inverno che spesso mettono in difficoltà l’ospedale San Paolo.

