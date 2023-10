GIOVANNI GHIRGA

CIVITAVECCHIA – Una abitudine molto comune può triplicare il rischio di sviluppare la demenza entro 7 anni. Ecco cosa non fare.

Se desideri ridurre il rischio di Alzheimer o di altri tipi di demenza, spegni la televisione e allontanati da Internet. Alzati e vai a fare qualcosa.

Uno nuovo studio, condotto su persone di 60 anni e oltre, ha scoperto che rimanere seduti per più di 10 ore al giorno può drasticamente e rapidamente aumentare il rischio di sviluppare la demenza.

Gli anziani che rimanevano sedentari per 12 ore al giorno avevano il 63% in più di probabilità di sviluppare la demenza entro circa sette anni rispetto a coloro che avevano trascorso nove ore e un quarto o meno seduti, hanno scoperto i ricercatori.

Inoltre, coloro che "oziano" per 15 ore al giorno avevano addirittura il 220% in più di probabilità di sviluppare la demenza durante quel breve periodo.

I risultati si basavano su uno studio massiccio che coinvolgeva quasi 50.000 persone, nessuna delle quali presentava segni di demenza all'inizio. Lo studio è stato condotto da ricercatori dell'Università della California del Sud e dell'Università dell'Arizona.

"C'era una significativa associazione non lineare tra il tempo trascorso in comportamenti sedentari e l'insorgenza della demenza", hanno riferito i ricercatori nel Journal of the American Medical Association. "Tra gli anziani, più tempo trascorso in comportamenti sedentari era significativamente associato a una maggiore incidenza di demenza di qualsiasi tipo".

Mentre in questo studio sembrava esserci poco beneficio aggiuntivo nel rimanere seduti per meno del tempo medio, che era di circa nove ore e un quarto al giorno, i rischi aumentavano rapidamente sopra quel livello, e soprattutto sopra le 10 ore al giorno.

I ricercatori aggiunto che nel corso dello studio c'erano poche persone che trascorrevano 15 ore o più al giorno ad oziare, quindi i numeri a tali livelli presentano un grado maggiore di incertezza.

Questi risultati si sommano a quelli di molti altri studi che hanno scoperto che rimanere seduti troppo a lungo è dannoso per la salute, inclusa quella del cervello, mentre l'attività fisica è benefica.

Anche un altro studio sul British Medical Journal ha scoperto che rimanere seduti troppo a lungo era dannoso per la salute cognitiva. Una ricerca effettuata nel Regno Unito e pubblicata l'anno scorso ha scoperto che camminare e fare circa 10.000 passi al giorno poteva ridurre il rischio di demenza fino al 50%.

Questo problema è molto più importante di quanto la maggior parte delle persone creda.

Sei milioni e 600.000 persone negli Stati Uniti, secondo l'Alzheimer's Association, vivono attualmente con la malattia. Non c'è cura, poco in termini di trattamento e nessun vaccino … e non sta scomparendo anzi, sta peggiorando di molto.

Il nostro rischio di sviluppare la demenza nel corso della vita potrebbe essere anche di uno su quattro, secondo ricerche recenti dei Paesi Bassi. Negli Stati Uniti, circa un terzo degli anziani sviluppa demenza prima di morire, secondo l'Alzheimer's Association.

I decessi dovuti alla demenza sono spesso terribili, specialmente per le persone a cui teniamo.

Quindi, qualsiasi cosa che riduca il rischio di demenza deve essere messa in atto … anche se significa “alzarsi dal divano”.

News. B. Arens. Last Updated: Sept. 23, 2023 at 11:25 a.m. ET

First Published: Sept. 16, 2023 at 8:00 a.m. ET