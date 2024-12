CIVITAVECCHIA – L’Andos Civitavecchia e Santa Marinella, con il patrocinio della Fondazione Cariciv, nei giorni scorsi ha organizzato un interessante evento per parlare di “Alimentazione e prevenzione oncologica: nuove prospettive per un futuro migliore”. Come ha spiegato il presidente Annalisa Di Giovanni: «Ci siamo resi conto che la prevenzione parte dalla tavola, anche quella oncologica. Il mangiare bene inteso come prodotti genuini, un regime alimentare particolare, può prevenire oltre che malattie degenerative come l’Alzheimer o la demenza senile anche le patologie oncologiche. Ecco perché abbiamo pensato di informare la popolazione». Massimo Caimi, specialista in radiodiagnostica ha aggiunto: «Prevenzione vuol dire volersi bene che vuol dire conoscersi, innanzitutto, e applicare quei trucchetti che la scienza ci dà per prevenire le malattie importanti. Dobbiamo conoscere bene anche ciò che ci circonda soprattutto nel campo agroalimentare». Ilaria Iannetti, biologa nutrizionista ha spiegato: «La consapevolezza alimentare riguarda tutti, non solo gli adulti perché purtroppo i bambini sono quelli a cui è destinato il cibo industriale come merendine e patatine». Gabriella Sarracco, presidente della Fondazione Cariciv, ha sottolineato l’importanza di «fare incontri come questo con la presenza di esperti nel campo che possano spiegare quello che è bene fare per evitare che le malattie oncologiche si impadroniscano dei nostri corpi».

LA CAROVANA DELLA PREVENZIONE

Giovedì scorso l’Andos ha aiutato la Komen, in città con la carovana della prevenzione. Un evento che ha permesso di eseguire 40 mammografie e 12 ecografie in una mattinata. L’Andos, inoltre, a breve darà il via alla sua abituale campagna di prevenzione con cui finanzia ogni anno oltre 200 esami per le donne.

