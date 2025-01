CIVITAVECCHIA – Si terrà il 15 gennaio presso la sala Giusy Gurrado della Fondazione Cariciv la presentazione dei risultati del primo anno del progetto “Sorveglianza epidemiologica della popolazione residente nei comuni di Civitavecchia, Allumiere, Tolfa, Santa Marinella, Tarquinia e Monte Romano”, volto a monitorare la salute dei cittadini e potenziare il Registro Tumori del Lazio. L'iniziativa, promossa dal Consorzio per la gestione dell'Osservatorio ambientale in collaborazione con le Asl di Roma e Viterbo, vedrà interventi di esperti come Paola Michelozzi e Simona Ursino. Tra i temi, il sistema "MonitorSalute", un'indagine su 1500 residenti e il progetto "Fotografia e Salute". Il dibattito, aperto a istituzioni e cittadini, si concluderà con una discussione aperta alle ore 13:30.

