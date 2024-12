TOLFA - Bilancio 2023 e programmazione 2024 della sezione Avis comunale di Tolfa.Chiudiamo il 2023 con un bilancio di donazioni stazionario rispetto all’anno precedente con oltre 120 di sacche di sangue nelle sei raccolte organizzate .

Ripartiamo nel 2024 con la prima raccolta di domenica 14 gennaio ed a seguire con il 10 marzo, 19 maggio, 7 luglio, 22 settembre e per finire il 10 novembre.

Le raccolte verranno effettuate su prenotazione e vengono effettuate presso il poliambulatorio della ASL a partire dalle 8.00 e fino alle 11.00.

L’obiettivo che il Consiglio Direttivo si prefigge per questo nuovo anno, è quello di incrementare il numero dei soci donatori con giovani che possano nel tempo raccogliere il testimone di questa bella realtà che ha oltre 50 anni di storia e che è un fiore all’occhiello per la nostra comunità, per continuare a farla crescere nel tempo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA