CERVETERI - Ampia partecipazione domenica scorsa per il corso di Blsd e Pblsd adulto, pediatrico e per infanti, organizzato dalla dottoressa Martina Abilitato, operatrice di pronto soccorso qualificata e con un passato nel 118, con il prezioso supporto e la collaborazione della Dottoressa Angela Fedele, anche lei operatrice di pronto soccorso con laurea magistrale in Scienze infermieristiche. Prima una accurata parte teorica, con la spiegazione dettagliata di tutti gli accorgimenti da mettere in atto, poi la parte pratica, una simulazione completa eseguita con un manichino e defibrillatore. «Le cronache nazionali degli ultimi tempi ci hanno dimostrato quanto la prontezza nell’intervenire possa essere determinante per la vita di una persona – ha detto la dottoressa Abilitato – basti pensare a cosa è accaduto in Serie A lo scorso dicembre dove la rapidità e la competenza dei sanitari ha fatto sì che il calciatore della Fiorentina che si era accasciato improvvisamente al suolo potesse arrivare in tempi utili al primo ospedale. Per questo auspico che anche in futuro questi corsi possano essere apprezzati e che sempre di più, a livello nazionale, vi siano campagne di sensibilizzazione, informazione e formazione mirati a preparare sempre più persone».

