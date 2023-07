LADISPOLI - «È il momento di programmare il potenziamento delle strutture sanitarie di emergenza». A puntare i riflettori sui servizi offerti dal Pit, sulla statale Aurelia, è il delegato alla tutela dei consumatori, Angelo Bernabei che ha lanciato un appello alla Regione Lazio per avviare le procedure di potenziamento della struttura sanitaria. «Chiediamo al presidente regionale Rocca – ha detto - di valutare la nuova situazione che si è venuta a creare ora che l’emergenza covid è finalmente cessata. Ladispoli e Cerveteri, già da questa stagione estiva, stanno confermando un aumento esponenziale delle presenze dei turisti, il boom di villeggianti nel primo fine settimana di luglio ha confermato la tendenza. Sollecitiamo la Regione Lazio, in attesa dell’avvio del progetto per un ospedale a Ladispoli e Cerveteri, di potenziare il Posto di primo intervento della via Aurelia, l’unico punto di riferimento per gli oltre 80 mila residenti delle due città che in estate si raddoppiano. Attualmente, nonostante l’encomiabile impegno di medici ed infermieri, il Pit non ha mezzi e personale in numero sufficiente per reggere l’onda d’urto di utenti che cresceranno in modo esponenziale. Tamponare la situazione per luglio ed agosto e progettare un piano di potenziamento del presidio sanitario è una necessità ormai imprescindibile per l’assistenza ai cittadini del litorale. Confidiamo nell’interessamento del presidente regionale Rocca alla proposta che parte da Ladispoli».

