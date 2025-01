CIVITAVECCHIA – È partita in questi giorni a Civitavecchia la nuova campagna di screening oncologico promossa dall’Asl Roma 4, un’iniziativa fondamentale per la prevenzione e la diagnosi precoce di patologie oncologiche, rivolta a donne e uomini residenti.

«Come ogni biennio anche il 2025 si apre portando il truck della prevenzione a Civitavecchia – ha dichiarato Elisabeth Galliano, coordinatrice degli screening oncologici dell’ASL Roma 4 –. Quest’anno ci siamo rinnovati: non ci sarà più un camper, ma un vero e proprio ambulatorio su ruote dove tutte le donne potranno accedere agli screening. La novità è che, se dovessero rendersi necessari ulteriori approfondimenti, saranno eseguiti direttamente sul truck nel giro di pochi giorni».

La campagna prevede tre tipi di screening gratuiti, ciascuno destinato a specifiche fasce di età:

Pap-test/HPV test per le donne dai 25 ai 64 anni: permette di individuare precocemente alterazioni del collo dell’utero che potrebbero evolvere in tumori.

Mammografia per le donne dai 50 ai 74 anni: fondamentale per la diagnosi precoce del tumore al seno.

Screening del colon retto, rivolto a uomini e donne dai 50 ai 74 anni: il test è semplice e può essere eseguito comodamente a casa.

L’ambulatorio mobile si trova in via Gaspare Pecorelli (area parcheggio Tribunale) e sarà operativo fino al 30 aprile 2025, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17.

Per chi non potesse accedere agli screening in queste date, è possibile prenotare un appuntamento contattando il numero verde 800 539 762, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e, nei giorni di martedì e giovedì, anche dalle 14 alle 16. In alternativa, è possibile inviare un’e-mail a coordinamento.screening@aslroma4.it.

Galliano ha voluto ribadire l’importanza di aderire a queste campagne di prevenzione: «Non bisogna aver paura di avvicinarsi agli screening oncologici. Prevenire è importante: intercettare una qualsiasi problematica nella fase precoce aiuta a migliorare la prognosi, riduce l’impatto delle cure e migliora la qualità della vita. Mi rivolgo quindi a tutte le donne: fatevi un regalo e aderite alla campagna screening». L’Asl Roma 4, un’azienda da sempre virtuosa in questo settore con una delle più alte adesioni alle campagne di screening del Lazio, ha voluto ringraziare Enel, partner dell’iniziativa, e il comune di Civitavecchia, che ha messo a disposizione la location.

