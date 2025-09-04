CIVITAVECCHIA – Dopo lo straordinario successo registrato lo scorso anno, con la partecipazione record di centinaia di camminatori, riparte con rinnovato entusiasmo il progetto Prescribe to FITT, promosso dalla Asl Roma 4 per combattere la sedentarietà e incentivare uno stile di vita sano e attivo. A partire dalla prossima settimana, i gruppi di cammino si svolgeranno ogni lunedì, mercoledì e venerdì presso la Marina di Civitavecchia dalle ore 17 alle 19, offrendo a tutti i cittadini l’occasione di praticare attività motoria all’aperto, guidata e condivisa. L’iniziativa è pensata per incoraggiare le persone a muoversi di più, migliorando il benessere fisico e psicologico attraverso la socializzazione e l’esercizio regolare. La partecipazione è completamente gratuita. Per i nuovi iscritti è prevista una valutazione medica presso l’Ambulatorio della Sedentarietà, attivo nel Distretto 1 – Poliambulatorio di via Etruria ogni venerdì dalle ore 9 alle 13. Il servizio è accessibile sia tramite accesso diretto, sia su invio da parte del proprio medico di medicina generale. Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile scrivere a: prescribetofitt@aslroma4.it. A coordinare il progetto sarà nuovamente la dottoressa Franca Spadone, che guiderà insieme ai walking leader della Asl i cittadini che vorranno partecipare.

