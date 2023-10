CIVITAVECCHIA – Dal 9 ottobre e fino al 30 novembre a Ladispoli in piazza Giovanni Falcone sarà presente l'unità mobile degli screening della Asl Roma Roma. La postazione sarà attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18. A bordo sarà possibile eseguire esame mammografico, per le donne tra i 50 e i 74 anni, test citologico, per le donne tra i 24 e i 65 anni, ritirare/consegnare il kit per lo screening del colon retto, eseguire prelievo ematico per la ricerca degli anticorpi dell'epatite C, dedicato a uomini e donne nati tra il 1969 e il 1989. Si tratta di una importante opportunità messa a disposizione dall’azienda sanitaria locale che nell’arco dell’anno tocca tutto il territorio.

©RIPRODUZIONE RISERVATA