CIVITAVECCHIA – La Asl Roma 4 promuove una giornata dedicata alle vaccinazioni. Oggi, dalle 9 alle 19, a piazza Verdi porte aperte per un open day (campagna vaccinazione anti covid19 2023-2024) dedicato a tutta la cittadinanza. Nel corso della giornata saranno offerte vaccinazioni raccomandate, anticovid e antinfluenzale sia con accesso libero che tramite prenotazione sul portale regionale. Si tratta di un’occasione importante per effettuare le vaccinazioni più indicate, soprattutto in considerazione delle feste in arrivo e delle riunioni in famiglia. Vaccinarsi in vista del picco influenzale, previsto proprio per Natale, va a tutela di fragili e anziani come spiegato nelle scorse settimane dagli operatori della Asl Roma 4.

