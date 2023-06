SANTA MARINELLA - Il cd “Ibisco”, realizzato da Sinphonica-mente per l’associazione “Gli amici di Flavia”, sarà presentato domani sera (30 giugno) alle 21 presso il teatro della Chiesa di San Giuseppe di Santa Marinella. Si tratta di un’iniziativa di solidarietà finanziata dalla Fondazione Cariciv che, con il suo contributo, ha permesso la realizzazione di questo cd composto da inediti, e non solo, che sarà messo in vendita proprio durante la serata di domani. Il ricavato andrà proprio all’associazione “Gli amici di Flavia”. All’interno di Ibisco sarà possibile trovare 10 tracce realizzate da Manola Barbieri e Alessandro Fea. L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Santa Marinella, rappresentato dall’assessore Gino Vinaccia e dal presidente del consiglio comunale Emanuele Minghella. Il presidente della Fondazione Cariciv Gabriella Sarracco ha spiegato che su un tema drammatico come quello dei bambini oncologici la Fondazione non poteva assolutamente tirarsi indietro. “Siamo da sempre vicini a questi bambini e alle loro famiglie. Mi auguro che questo cd finisca in molte case e saremo pronti a sostenere una seconda iniziativa”. ©RIPRODUZIONE RISERVATA