CIVITAVECCHIA – L’Adiciv – associazione diabetici Civitavecchia – in collaborazione con la Croce Rossa e con il Lions club ha organizzato per sabato 11 novembre, in occasione della giornata mondiale del diabete, una serie di iniziative presso la Coop di Boccelle.

In particolare dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 18 verranno effettuati screening gratuiti per la valutazione del rischio diabetico e della retinopatia, con possibilità di ricevere informazione sulla sua gestione. Inoltre sarà organizzata una camminata, con ritrovo alle 9.30 al parcheggio e partenza per le 10.