FIUMICINO - Longevità e dignità. Di questo si è parlato nell'incontro organizzato dalla Asl Rm3 in collaborazione con la presidenza del consiglio e i servizi sociali, rivolto alle istituzioni, ai cittadini e agli operatori del settore socio sanitario. «Viviamo in un’epoca in cui l’aspettativa di vita è in continuo aumento e questo è un grande traguardo per l’umanità. Tuttavia la longevità acquisita ci impone di affrontare nuove sfide - ha spiegato l’assessore, Monica Picca durante il suo intervento in aula - Nel nostro Paese gli anziani rappresentano una significativa fascia di popolazione ed il sistema socio-sanitario è chiamato ad adattarsi alle necessità crescenti di cura, supporto e integrazione sociale. La gestione delle malattie croniche come il diabete, l’ipertensione e la demenza, diventa essenziale. Inoltre - ha aggiunto - uno degli aspetti più complessi dell’assistenza all’anziano è la gestione della salute mentale. La solitudine e l’isolamento sono problematiche molto diffuse. È nostro dovere trovare soluzioni per favorire l’integrazione e creare reti di sostegno. Ed è per questo che durante la commissione alle politiche sociali riunitasi solo pochi giorni fa, abbiamo proposto la figura del Garante dei diritti degli anziani per il Comune di Fiumicino, individuando le funzioni e le competenze da ascrivere allo stesso e le interconnessioni con le varie istituzioni e collettività cittadine. Dovrà essere un a figura di comprovata esperienza in ordine ai problemi nel settore geriatrico che possa sostenere e monitorare ogni iniziativa volta ad assicurare alle persone Anziane l’erogazione di prestazioni adeguate atte a soddisfare il diritto alla salute il il miglioramento della loro qualità di vita». Dello stesso avviso il direttore del Distretto sanitario di Fiumicino, il dottor Filippo Muscolo, pronto a collaborare e a sostenere le iniziative che possano mettere al centro la persona ed il valore della terza età. «Una presenza quella delle istituzioni - ha detto - che testimonia l’importanza di sostenere la dignità ed il benessere dei nostri anziani». ©RIPRODUZIONE RISERVATA