ALLUMIERE - ''Dona una speranza, dona il sangue. Io lo dono: e tu?" Questo il titolo della raccolta di sangue che si terrà domenica 28 gennaio ad Allumiere e che è organizzata dalla sezione di Allumiere e Tolfa della Croce Rossa presieduta da Giulia Bonamici. I volontari potranno recarsi presso il Poliambulatorio della ASL Roma in via Civitavecchia 10 dalle ore 7.30 alle ore 11.30. La presidente Bonamici ricorda che: "Per donare il sangue occorre avere un'età compresa fra i 18 e i 65 anni, bisogna avere un peso minimo di 50 chilogrammi. È consentito assumere te, caffè e succhi di frutta. Per donare il sangue e salvare vite umane ci si deve presentare con un documento di identità e il codice fiscale presso il Poliambulatorio". Per maggiori info telefonare al 3483519510 (Paolo); oppure scrivendo a CRI.ALLUMIERETOLFA.SANGUE@gmail.com o a ALLUMIERETOLFA.CRI.it.

La sezione collinare invita a donare il 5×1000 alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Allumiere e Tolfa. "A te non costa nulla, ma per la Croce Rossa fa molto - prosegue Giulia Bonamici - sostieni le attività della CRI volte al territorio a favore dei più vulnerabili, l’acquisto dei mezzi e delle attrezzature per il soccorso sanitario. La promozione di uno stile di vita sano è l’impegno dei volontari della Croce rossa che, tutti i giorni, sono a fianco di chi ha bisogno. Cosa aspetti? Dona anche tu il 5×1000 a favore della Croce Rossa Italiana – Comitato di Allumiere e Tolfa".

©RIPRODUZIONE RISERVATA