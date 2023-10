CIVITAVECCHIA – Domenica, in occasione della “Camminata per la prevenzione” organizzata dall’Andos (Associazione nazionale donne operate al seno), l’assessorato ai Servizi sociali di Civitavecchia, guidato da Deborah Zacchei, ha organizzato la presenza in città del track-ambulatorio per gli screening oncologici della società Publi Peas Srl predisposto dalla Asl Roma 4. In sostanza, l’unità mobile della Asl – un ambulatorio su ruote - sarà operativo a piazza della Vita dalle ore 9 alle 18, a disposizione di chiunque voglia effettuare i quattro test offerti gratuitamente ad accesso libero: mammografia (per donne dai 50 ai 74 anni), pap-test per papilloma virus (per donne dai 25 ai 64 anni), test del colon retto (per uomini e donne dai 50 ai 74 anni) e test per Hcv. Chi non potrà partecipare all’evento ad accesso libero potrà chiamare il numero verde 800 539 762 per info e prenotazioni o scrivere a coordinamento.screening@aslroma4.it.

«Invitiamo tutta la popolazione a partecipare. Abbiamo voluto creare per il territorio un’occasione straordinaria, con screening oncologici gratuiti effettuati da professionisti, con i più moderni strumenti a disposizione: tutto assolutamente gratuito». Così l’assessore Zacchei.

