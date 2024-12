CERVETERI - Anche Cerveteri partecipa alla Giornata mondiale del diabete in programma il 25 novembre prossimo.

Appuntamento in via dei Bastioni (Boccetta) con un incontro sul tema. La giornata ha l'obiettivo di sensibilizzare le persone su una condizione che riguarda oltre 400milioni di persone nel mondo, oltre 3milioni in Italia.

Saranno raccontate storie che riguardano l'impatto del diabete nella famiglia, l'importanza delle reti sociali, la possibilità di mangiare bene e di muoversi, di vivere in ambienti salutari. Al termine ci sarà una camminata collettiva alla Necropoli di Cerveteri.

Coordinatori dell'evento saranno il biologo nutrizionista, direttivo ASS.I.M.S.S., il dottor Daniele Segnini, e il presidente Adiciv Sandro Luciani.Tutto in collaborazione con l'Assessorato all'ambiente e alla salute del comune di Cerveteri e della Asl Roma 4.

Si inizierà alle 10 con i saluti istituzionali. Presente anche il sindaco etrusco, Elena Gubetti.

Alle 10.20 si proseguirà con gli interventi dell'equipe diabetologica della Asl Roma 4.

A seguire alle 11 incontro con la medicina generale. L'incontro terminerà con domande ed interventi.

