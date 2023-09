S. MARINELLA – Si terrà oggi un programma molto articolato, per ricordare i 35 anni della presenza dell’Avis nel territorio di Santa Marinella. La manifestazione inizierà con il raduno dei partecipanti intorno alle 8,15 nella centralissima piazza Trieste. Di seguito, con inizio alle 9, sarà celebrata una Santa Messa presso la Chiesa di San Giuseppe che sarà officiata da Mons. Lino Fumagalli. A seguire un corteo di labari condurrà soci, autorità e cittadini per le vie del centro di Santa Marinella, verso piazza Unità d’Italia, dove sarà deposta una corona di alloro al monumento che ricorda i Caduti. La festa continuerà spostandosi nei locali del Municipio, in via Cicerone, dove nella sala consiliare saranno consegnate le benemerenze ai donatori più assidui e costanti e verrà celebrata la cerimonia di gemellaggio con le Avis di Santa Maria Capua Vetere e Agropoli. Secondo il presidente dell’Avis di Santa Marinella Eugenio Fratturato, la cerimonia sarà una occasione per salutare i soci donatori già attivi ed accoglierne sempre nuovi oltre che rinsaldare il rapporto sempre più forte tra il meritorio sodalizio e la città, dove l’Avis è sempre pronta e disponibile a rispondere all’appello ogni volta che l’emergenza sangue si fa sentire.

